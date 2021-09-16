Более чем у 55% пациентов обнаружен дефицит витамина D

Медицинская компания «Инвитро» провела масштабное исследование обезличенных результатов анализов на уровень витамина D. По итогам исследования выяснилось, что уровень витамина D более чем у 55% пациентов за 2020-2021 год ниже границы нормы.

В ходе исследования проанализировали более 1 миллиона результатов лабораторных тестов, проведенных за 2020 и первую половину 2021 года и вот как они распределились. Женщины разного возраста с уровнем витамина D ниже нормы составили:

До 18 лет — 65,48%

От 18 до 45 — 56,9%

От 45 до 65 — 52,6%

Старше 65 лет — 55,7%

Мужчины разного возраста с уровнем витамина D ниже нормы составили:

До 18 лет — 60,4%

От 18 до 45 — 62,1%

От 45 до 65 — 55,7%

Старше 65 лет — 59,5%

О том, какие функции в организме выполняют витамины, как выявить их дефицит и что делать для профилактики их нехватки рассказал Сергей Хомяков, главный врач «Инвитро-Москва».

Насколько на сегодняшний день распространен авитаминоз?

Сегодня витаминная недостаточность в ее манифестном проявлении — редкое явление. Как правило, мы наблюдаем субклинический витаминодефицит, причем сразу нескольких витаминов. Авитаминозы сегодня в нашей стране встречаются крайне редко. Вместе с тем, гиповитаминоз, то есть снижение уровня того или иного витамина, или полигиповитаминоз — дефицит трех и более витаминов (А, В1, В2, РР, D, каротиноиды — лютеин, зеаксантин) — распространенное явление.

Большинство витаминов или их прекурсоров мы получаем с пищей. Поэтому люди, которые придерживаются правил здорового питания и ведут активный образ жизни, обычно не страдают дефицитом витаминов. Отсюда следует, что для лечения витаминодефицита прежде всего следует нормализовать питание. Либо параллельно применять фармакологические препараты витаминов в виде пероральных и парентеральных лекарственных форм.

Как заподозрить дефицит витаминов?

Проявления витаминного дефицита имеют общие неспецифические признаки, такие как общая слабость, утомляемость, снижение эмоциональной активности, памяти, затяжное течение банальных инфекций, у детей — отставание в росте и развитии.

Недостаток витамина А проявляется ломкостью волос, сухостью кожи, синдромом сухого глаза, появлением поперечных полосок на ногтях, гастритом, диареей. Дефицит витамина Е проявляется мышечной слабостью, бледностью, повышенной проницаемостью капилляров и их ломкостью, что приводит к синякам даже при легких ушибах. Дефицит витамина С проявляется слабостью, утомляемостью, частыми простудами, кровоточивостью десен и долгим заживлением ран и порезов. О недостатке витамина В1 следует подумать при раздражительности, ухудшении сна и аппетита, мышечной слабости. Дефицит витамина В2 проявляется трещинами на губах, в уголках рта, ощущением жжения в глазах, бледностью, вялостью.

Какое значение для организма имеет витамин D?

Витамин D на сегодняшний день рассматривают как гормоноподобное вещество, регулирующее ряд ключевых метаболических реакций в организме. Витамин D участвует в контроле деления клеток, регулирует всасывание в кишечнике кальция и фосфатов, поддерживает активность клеток иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие, отвечает за выработку дофамина и серотонина, регулирует минеральный и углеводный обмен.

Дефицит витамина D ассоциирован с самыми разнообразными заболеваниями — депрессией, онкопатологией, остеопорозом, сахарным диабетом, ожирением, рассеянным склерозом, периодонтитом, миопией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, артериальной гипертензией.

Причиной почти тотального в той или иной степени выраженности дефицита витамина D в урбанизированной популяции считается недостаточное пребывание людей на улице при естественном дневном солнечном освещении. Дефицит витамина D легко корректируется пребыванием на солнце на фоне употребления в пищу морепродуктов, грибов, рыбьего жира, либо приемом его лекарственной формы, причем дозы ежедневного приема в последние годы пересмотрены в сторону увеличения.

Почему важно принимать витамины под присмотром врача? Чем грозит превышение дозировки?

Прием большого количества витаминов не всегда благоприятен для организма. Несмотря на то, что организм сам регулирует всасывание витаминов, прием некоторых из них опасен, или неэффективен. Например, прием аскорбиновой кислоты при простудных заболеваниях не приводил к статистически значимым улучшениям при исследовании большой популяции людей, в то время как у пациентов, имеющих повышенное образование оксалатов, прием аскорбинки, которая метаболизируется до оксалата, приводит к образованию оксалатных камней в почках. А прием больших доз каротиноидов у курильщиков приводит к повышенной частоте заболевания раком легкого.

Несмотря на распространенность полигиповитаминоза, нередко отмечается повышенный уровень витаминов — гипервитаминоз, который имеет диагностическое значение. Например, обнаружено, что повышенный уровень витамина В12 связан с риском развития рака, причем вне связи с поступлением витамина с пищей. Также высокие значения уровня витамина B12 в сыворотке крови обусловлены заболеваниями печени (цирроз, гепатит), лекарственным холестазом, хронической почечной недостаточностью, миелопролиферативными заболеваниями, сахарным диабетом.