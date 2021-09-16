В Челябинске за 204 млн рублей продают фабрику-банкрот «Краснодеревщик»

Недавно на фабрике был пожар, а сейчас ее выставили на торги. Фото: Кирилл Лежак и скриншот с сайта ЕФРСБ.

В Челябинске на торги выставили имущество фабрики специальных столярных изделий «Краснодеревщик». Обанкротившаяся фирма распродает землю, помещения и оборудование. Все имущество — 181 пункт — оценили в более чем 204 млн рублей. Информация об аукционе и договор размещены на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Земля и нежилое помещение находятся по адресу Свердловский тракт, 11. Площадь участка более 10 тыс. кв. м., а здания — 6 849,3. Кроме этого в комплекс вошли пилы, станки, электропогрузчики, пылеотсосы, столы, прилавки и многое другое. Почти все оборудование заложено в разные банки.

Дата окончания торгов пока не назначена. Однако заявиться на них можно только до 22 октября 2021 года. Аукцион будет проходить в открытой форме.

Напомним, фабрику «Краснодеревщик» признали банкротом еще в сентябре 2020 года. Ранее она была одним из крупнейших производителей дверей в регионе.

А в августе этого года в бункере, который сейчас выставили на торги, вспыхнули опилки. Предполагаемая причина — замыкание проводки. Тогда возгоранию присвоили повышенный номер сложности.

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