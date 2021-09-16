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Происшествия16 сентября 2021 11:30

В Челябинской области мужчина ушел в лес за трактором и пропал

Его искали несколько часов в холод, под проливным дождем
Елена КОЛЧИНА
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Спасатели семь часов искали заьлудившегося человека. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели семь часов искали заьлудившегося человека. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В горном районе Челябинской области заблудился 40-летний мужчина. Он отправился в лес, чтобы забрать ранее оставленный там трактор, но потерял дорогу.

Мужчина взял с собой мобильный телефон и смог дозвониться до спасателей. Тем не менее, чтобы разыскать пропавшего, понадобилось семь часов.

Мужчина пытался словами описать местность, в которой очутился, а спасатели пешком, на автомобиле и квадроцикле обследовали окрестности Рахмановских гор.

Сильно похолодало, пошел проливной дождь, но это не остановило ни спасателей, ни потерявшегося, ни невольного путешественника.

– Несмотря на сложные погодные условия, заблудившийся в поисках дороги удалился на 30 километров от ближайшего населенного пункта, – рассказали в областной поисково-спасательной службе.

Разыскать мужчину удалось только в 22:00, когда уже стемнело. Он чувствовал себя нормально и от медицинской помощи отказался, но согласился вместе со спасателями уехать из леса в Усть-Катав.

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