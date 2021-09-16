В Челябинске закрыли киоск с шаурмой из-за грызунов и антисанитарии

Шаурму готовили в грязном помещении рядом с крысами и насекомыми. Фото предоставлено Ленинским РОСП Челябинска

Жители Челябинска оказались в больнице вскоре после того, как попробовали шаурму, купленную в киоске на улице Новороссийской. Отравившиеся горожане пожаловались в Роспотребнадзор, и в заведении «Шаурма Халяль» устроили внезапную проверку. Инспекторы обнаружили более 20 серьезных нарушений.

В шаурмичной не было ни горячего, ни хотя бы холодного водоснабжения, как и автономной системы канализации. В помещение наведывались насекомые и грызуны. Стены оказались испачканы жиром, на полу обнаружили грязь и мелкий мусор, в месте приготовления пищи явно не проводили уборку. Отходы собирали и хранили, нарушая санитарные требования.

Вдобавок шаурму готовили из сырья, не имеющего ни маркировки, ни сопроводительной документации, использовали просроченные полуфабрикаты и бывшую в употреблении посуду. Еду готовили, не соблюдая технологию, а инвентарь не дезинфицировали.

Суд решил, что торговая точка создает реальную опасность для жизни и здоровья посетителей. Индивидуального предпринимателя,, которому принадлежит «Шаурма Халяль», признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

— Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 45 суток Помещения предприятия общепита опечатаны, над исполнением над исполнением судебного решения взят контроль, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

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