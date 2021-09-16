Челябинец разбил стекло в здании Заксобрания

Фото: УМВД по Челябинску

Житель Челябинска проходил по Кировке ночью 12 сентября и разбил один из стеклопакетов входной группы в здании областного Законодательного собрания.

Как рассказали в городском управлении МВД, погромщика удалось задержать. Это оказался 35-летний ранее не судимый горожанин.

— Правонарушитель пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, вину осознал, в содеянном раскаивается, — сообщили в полиции.

Раскаяние челябинцу придется подкрепить деньгами. Мужчину привлекли к административной ответственности за повреждение чужого имущества. Центральный районный суд города обязал его выплатить штраф в размере 500 рублей.

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