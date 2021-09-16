Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 14:19

В Челябинске разыскивают убийцу предпринимателя, опубликованы фото подозреваемого

На причастность к преступлению проверили 120 человек, у горожан просят помощи
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СУ СК по Челябинской области

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске разыскивают убийцу бизнесмена. Преступление было совершено 31 декабря 2020 года. Утром того дня в магазине «Игрушки» в доме №35 по улице Цвиллинга обнаружили раненого в голову 49-летнего предпринимателя Артема Павлова. Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь врачам не удалось.

— Проверено на причастность к совершению преступления более 120 человек, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Найти убийцу пока не удалось, но следователи получили фотографии подозреваемого. Это неизвестный темноволосый мужчина среднего телосложения 35-40 лет. Его рост — примерно 170-175 сантиметров.

В день преступления мужчина был одет в черный пуховик средней длины, черную шапку и спортивные штаны того же цвета с надписью «FILA».

В Следственном комитете попросили челябинцев помочь в расследовании:

— Просьба ко всем гражданам, которые приобретали товары в магазине «Игрушки» или общались с потерпевшим в указанное время, либо имеют информацию о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины сообщить по телефонам: 8 909 087-76-09, 8 932 016-83-47 или 02.

В Челябинске ищут убийцу предпринимателя

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru