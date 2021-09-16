В Челябинске на фасаде УралГУФК начали рисовать портрет трехкратной чемпионки Паралимпиады Валерии Шабалиной

Судя по всему, это фото стало прототипом граффити. Фото: ОНФ, pravmin.gov74.ru

О том, что изображение чемпионки появится на одном из зданий столицы Южного Урала художники-граффити сообщили еще полторы недели назад. И вот в соцсетях авторы задумки выложили пост о том, что начали рисовать портрет на фасаде учебного корпуса УралГУФК, где учится чемпионка Паралимпиады Валерия Шабалина.

С помощью специальной техники ночью изображение выводится на стену, художники формируют контур картины, а уже в дневное время разукрашивают его по оригиналу.

Такой проект решили воплотить в жизнь художники команды «Граффити Россия», как дань уважения. Изображение согласовывали с мамой спортсменки. Художники пообещали, что закончат работу на следующей неделе.

КСТАТИ

В пятницу, 17 сентября, в 08:00 на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) не пропустите интервью с Валерией Шабалиной и ее тренером Татьяной Новиковой. О том, что челябинская спортсменка попросила Валерия у Владимира Путина, о значимости олимпийских медалей для региона, планах на играх в Париже и любимом занятии вне спорта.

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