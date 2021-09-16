В Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/c

Погода в сентябре в этом году для южноуральцев получилась в основном пасмурной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Штормовой ветер ожидается в Челябинской области. Погода должна испортиться в пятницу, 16 сентября. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение.

— Ночью и днем 17 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порыва ветра до 20 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В МЧС напоминают: не стоит прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью, 17 сентября, температура воздуха в регионе составит +1, +6 С°. Днем столбик термометра поднимется до +6, +14 С°. Кроме того, в регионе прогнозируются дожди, которые в горах будут особенно сильны.

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