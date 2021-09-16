В поселке Кременкуль под Челябинском загорелись два частных дома

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Кременкуль Сосновского района загорелись два жилых дома, которые принадлежат одной семье. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— Жильцы самостоятельно эвакуировались из домов до прибытия пожарных. На месте работают 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано в 17:03. В настоящий момент проводится проливка и разборка, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В МЧС также уточнили, что изначально горел только один дом, но из-за очень плотной застройки пламя перекинулось на соседнее здание. В ближайшее время сотрудникам отдела дознания предстоит установить точные причины возникновения пожара.

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