В Челябинске нарисовали Мону Лизу с голливудской улыбкой, через год ее уничтожат

Граффити появилось на пересечении Университетской набережной и Академика Сахарова Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

На Северо-Западе Челябинска появился первый коммерческий мурал. Изображение Моны Лизы на десятиэтажке нанесли художники ассоциации граффити России. Ее руководитель Павел Щеклеин рассказал “Комсомольской правде”, что рисунок — реклама стоматологии, и по контракту через год его должны стереть.

— Это первый согласованный рекламный фасад, — говорит Павел. — Совместили искусство и рекламную кампанию. Планируется, что через год будет либо продлеваться, либо совсем другой рисунок. Получается оторванный 3D-лист и видно белоснежные зубы.

Рисунок в своем блоге уже раскритиковал урбанист Лев Владов.

— Зачем вы это делаете, вы только ухудшаете и без того убогий облик улицы, — высказался урбанист.

Этим летом художники провели второй фестиваль граффити в Челябинской области. На домах в разных городах появились 13 муралов.

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