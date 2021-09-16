После трех недель учебы на карантин по ОРВИ в Челябинской области закрыли 285 классов

В регионе все больше классов закрывается на карантин не только по ОРВИ, но и по COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области объявлен карантин по ОРВИ в 285 классах школ региона. Кроме того, в образовательных учреждениях выявляются новые случаи COVID-19. Об этом сообщили в четверг, 16 сентября, в пресс-службе Министерства образования региона.

— По предписанию Роспотребнадзора на карантин по COVID-19 закрыты 12 классов в восьми школах региона. В детских садах на изоляции как контактные с больными коронавирусом находятся 18 групп, — сообщили в региональном Мионобре.

Что касается карантина по ОРВИ в детских садах, то еще ни одну группу в регионе не закрыли из-за этой болезни.

По данным Минздрава Челябинской области, за все время пандемии коронавирусом в регионе заразились 92 347 человек. Всего от болезни вылечились 79 034 пациента, а 8923 южноуральца продолжают наблюдаться у врачей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru