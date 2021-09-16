Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в публичных призывах к терактам

В ходе обыска у молодого человека обнаружили целый арсенал оружия. Фото: СУ СКР по Челябинской области.

В Челябинской области Правобережный районный суд Магнитогорска в четверг, 16 сентября, избрал меру пресечения 26-летнему местному жителю, обвиняемому в публичных призывах к терактам (ч.2 ст.205.2 УК РФ). По ходатайству следователя СК молодого человека отправили в СИЗО на два месяца — до 15 ноября 2021 года. Об этом сообщили в самом суде.

Напомним, жителя Магнитогорска задержали накануне сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. По версии следствия, в апреле текущего года он разместил в интернете сообщение с призывом насильственно свергнуть власть. Кроме того, в ходе обыска у него в квартире были обнаружены несколько пневматических пистолетов, граната, а также рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.

Об обвиняемом известно, что он не женат, не имеет на иждивении детей, а также в настоящий момент официально нигде не работает.

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