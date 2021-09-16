Стендап-комик из Челябинска Наталья Краснова попала в список самых сексуальных женщин страны

Наталья Краснова. Фото: личная страница героини публикации в Instagram

Стендап-комик и блогер из Челябинска Наталья Краснова оказалась в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала MAXIM. В настоящий момент она занимает в рейтинге седьмое место. Сама Краснова в Instagram уже высказалась о своем попадании в список.

— Я опять в рейтинге самых сексуальных Ж по версии журнала М. Я в задумчивости, почему меня не предупредили? Но даже при всем при этом я уже на 31 месте (на момент написания поста стендап-комик занимала именно такую позицию – прим.ред). А это я еще и голосовать за себя не просила, — поделилась Наталья Краснова.

Среди представительниц Челябинской области в списке присутствует также уроженка Еманжелинска и модель Ирина Шейк. Она в рейтинге на момент написания публикации занимает 15 место.

Лидером в списке стала актриса Любовь Новикова-Аксенова. На втором месте расположилась солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Замкнула тройку рейтинга певица Настя Каменских.

Отметим, что голосование за самых сексуальных женщин страны будет проходить до 28 октября. Отдать голос за понравившуюся участницу можно на сайте проекта.

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