«Трактор» в гостях переиграл «Нефтехимик», одержав четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

"Трактор" выиграл у "Нефтехимика" - четвертый матч подряд в чемпионате КХЛ 2021-2022. Фото ХК "Трактор".

С начала турнира «Трактор» выиграл четыре матча из пяти, и завоевал одно очков, уступив победу в овертайме. При этом четыре поединка черно-белые провели на выезде... Сегодня, 16 сентября «медведи» снова одержали победу. Стась, Фатеев и Калинин до середины третьего периода забросили по шайбе, пропустив лишь одну в заключительной 20-минутке. Итог — 3:1 в пользу «Трактора». Челябинцы после шести туров поднялись на вторую сточку турнирной таблицы в Восточной конференции.

18 сентября «Трактор» начнет домашнюю трехматчевую серию. Первый соперник — китайский «Куньлунь Ред Стар» (начало в 17.00).

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