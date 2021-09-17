В Челябинской области начали работу 2,3 тысячи избирательных участков

Голосование продлится три дня Фото: Кирилл САДЫКОВ

В 8:00 17 сентября в Челябинской области открылись 2285 избирательных участков. В регионе проходят выборы в российскую Госдуму, выборы депутатов райсоветов и дополнительные выборы депутата в региональное Заксобрание по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13.

На выборах в Госдуму в Челябинской области зарегистрировано 49 кандидатов-одномандатников от 12 политических партий.

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. Поучаствовать в выборах смогут до 2,6 млн жителей региона.

Вместе с избирательными участками открылись центры видеонаблюдения: в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Там в режиме реального времени можно посмотреть трансляцию с видеокамер на участках.

Некоторые избиратели смогут также привиться против гриппа или коронавируса. Вакцинационные бригады работают в 250 участках. Адреса прививочных пунктов в избирательных участках и время их работы можно посмотреть по ссылке.

Узнать свой участок и познакомиться со списком кандидатов можно на сайте Центризбиркома, указав домашний адрес.

«КП-Челябинск» ведет прямую онлайн-трансляцию с выборов в регионе.

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