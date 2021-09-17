В Чебаркульском районе установили первые мобильные контейнерные площадки

Мобильные быстровозводимые площадки для накопления ТКО появились в четырех локациях Чебаркульского района. Они представляют собой железобетонные модульные конструкции, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым к объектам накопления ТКО. Но у этих конструкций есть ряд преимуществ. Во-первых, они в разы дешевле стационарных площадок. А во-вторых, мобильны. Их можно легко и быстро размещать на участках с плотной застройкой и даже в местах с подземными инженерными сетями. При необходимости конструкцию можно оперативно переместить с помощью спецтехники.

Новые площадки благоустроены и оборудованы современными контейнерами. Работы проводились администрацией Чебаркульского района за счет субсидий из областного бюджета. Деньги были направлены в рамках региональной программы формирования современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

Новые объекты накопления ТКО включены в реестр и обслуживаются региональным оператором. ЦКС выстроил соответствующую логистику, вывоз отходов производится в соответствии с утвержденным графиком.

«Мы приветствуем усилия муниципальных администраций по созданию современной инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов. Это важная задача, которую мы решаем совместно. От этого в конечном итоге зависит качество оказываемых услуг по обращению с ТКО и удовлетворенность услугой самих жителей. Уверен, что данная работа будет продолжена», — рассказал генеральный директор ООО «ЦКС» Захид Камилов.

Отметим, что со своей стороны Центр коммунального сервиса регулярно проводит работу по обновлению контейнерного парка. Региональный оператор направляет 1% валовой выручки на приобретение и ремонт мусорных баков. В текущем году ЦКС приобрел и установил в регионе 2550 контейнеров, в планах закупить еще 350 баков.

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