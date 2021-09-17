Напавших на челябинского почтальона грабителей отправили в колонию строгого режима

У почтальона отобрали сумку с 342 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В силу вступил приговор суда в отношении двоих челябинцев ограбивших почтальона.

Преступление совершили зимой 2018 года. Двое сообщников ворвались в квартиру пенсионера в поселке Новосинеглазово. Они знали, что вскоре хозяину принесут пенсию.

Когда появился почтальон, преступники брызнули ему в лицо из баллончика едким веществом, выхватили сумку с деньгами, предназначенными для выплаты пенсионерам, и сбежали. В сумке лежали 342 тыс. рублей. Эти деньги грабители потратили.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчин признали виновными в грабеже в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц с применением насилия.

Сообщники отрицали вину, а их адвокаты обжаловали приговор, настаивая на непричастности подзащитных к преступлении..

Однако Челябинский областной суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменения.

— Подсудимым назначено по два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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