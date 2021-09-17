В Челябинской области коронавирусом заболели еще 364 человека

Сейчас коронавирусом болеют почти 9 тыс. жителей Челябинской облати Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 364 новых случая коронавируса. Количество вновь поставленных диагнозов почти не меняется уже неделю: ежедневно сообщают о 364-365 заболевших Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 8992 жителя региона.

За день от ковидной пневмонии умерли 22 человека.

За все время эпидемии в Челябинской области коронавирусом заболели 92 тыс. 711 человек.

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