В Челябинской области заблудившуюся пенсионерку нашли на острове посреди озера

Женщину отвели в охотничий домик.

75-летняя жительница Снежинска попала в беду на озере Келейном в Каслинском районе. Туда женщина приехала, чтобы набрать на заболоченном берегу клюквы. Собирая ягоды, пенсионерка заблудилась. Стемнело, отыскать дорогу стало еще трудней.

– Выбираясь из болот, жительница Снежинска надеялась выйти к берегу, но в темноте оказалась на одном из островов озера, плотно заросшем камышом, – рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасателям пришлось пробираться через густые заросли камыша. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасателей вызвали знакомые, которым заблудившаяся пенсионерка позвонила по мобильному телефону. В поисковой операции на болотах участвовали девять человек. К профессиональным спасателям присоединились добровольцы из Кыштыма, Каслей и Снежинска.

Отыскать замерзшую женщину удалось почти в полночь. Спасатели отвели пострадавшую в ближайший охотничий домик и растопили там печь для скорейшего обогрева. Состояние женщины оказалось удовлетворительным, медицинская помощь ей не потребовалась. А пока спасенная отогревалась, волонтерам в темноте удалось отыскать в темноте короткую и относительно сухую дорогу с болот на берег.

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