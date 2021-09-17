«Инвитро» поддержит благотворительные акции Русфонда ко Всемирному дню донора костного мозга

18 сентября 2021 года «Инвитро» совместно с Русфондом проведут благотворительные акции ко Всемирному дню донора костного мозга более чем в 20 городах России. Все желающие присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова смогут узнать больше о донорстве и бесплатно сдать кровь на типирование.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый житель Россиив возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг. Для этого требуется сдать 4 мл крови из вены на типирование (исследование генов тканевой совместимости для определения HLA-фенотипа) и заполнить анкету. Обезличенные данные будут внесены в Информационную систему, в которой врачи трансплантационных клиник проводят поиск доноров своим пациентам. Сдать кровь на типирование можно бесплатно во всех в медицинских офисах «Инвитро» не только в период акции, но также в любое время. За три года сотрудничества «Инвитро» с РусфондомНациональный регистр вырос на 30 000 потенциальных доноров.

Каждые двадцать минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. Но на родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется неродственная ТКМ. Регистр доноров костного мозга — часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. При этом донор и реципиент должны подойти друг другу по фактору тканевой совместимости. Шанс на такое совпадение — 1 из 10 000 случаев. В каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга. Российский регистр назван именем Васи Перевощикова — обыкновенного мальчика из российской глубинки, которому так и не нашли донора.

Важно, что для доноров процедура взятия кроветворных стволовых клеток абсолютно безопасна. Клетки костного мозга полностью восстанавливаются в срок от одной недели до одного месяца.

Нина Орешкина, руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Инвитро»: «Инвитро» является системным партнером Регистра доноров костного мозга уже три года, и за это время благодаря неравнодушию наших клиентов, людей, пришедших в наши медицинские офисы по всей России, потенциальных доноров стало на 30 000 больше. Мы благодарны каждому их них, ведь в каждом случае это шанс спасти чью-то жизнь, зачастую — единственный. Поэтому мы намерены и в дальнейшем поддерживать эту важнейшую работу и не только привлекать людей к вступлению в национальный регистр доноров, но также и рассказывать максимально широко и понятно о донорстве и о том, как каждый из нас может помочь добрым делом».

Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова: «Мы поздравляем всех потенциальных и реальных доноров костного мозга с праздником! Спасибо за то, что вы есть! За ваши бескорыстие, смелость и доброту! Спасибо компании «Инвитро» и всем, кто помогает развивать регистр! Донорство вдохновляет, объединяет и делает нас лучше. Вместе мы сможем помочь многим людям!

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