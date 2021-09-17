Пытавшийся убить жену 65-летний челябинец отправится за решетку

Женщину спасли случайные прохожие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

65-летнего жителя Челябинска признали виновным в покушении на убийство.

В октябре прошлого года пенсионер ночью в лесу избил супругу. Когда женщина уже лежала на земле, муж ударил ее острым предметом в шею, говоря, что хочет убить. Раненая женщина догадалась притвориться мертвой. Муж поверил, что убил ее, и решил скрыть следы преступления, перетащив тело в кусты. После этого мужчина сбежал.

Избитую женщину в кустах нашли случайные прохожие. Они вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

Мужа-агрессора позже задержали.

— Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина обжаловал решение суда и попросил пересмотреть уголовное дело. Но Челябинский областной суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменения.

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