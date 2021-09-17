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Политика17 сентября 2021 11:04

Мэр Челябинска Наталья Котова проголосовала на своем участке в агроинженерном университете

Это один из самых оживленных участков на сегодня
Ольга ЩАПИНА
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В обеденное время на участке, где голосует глава Челябинска Наталья Котова, образуются небольшие очереди. Корпус Южно-Уральского государственного аграрного университета находится в районе Алого поля. Голосовать приходят по 2-4 человека, судя по всему, по открепительным. Но разговаривают с журналистами неохотно. К 12 часа здесь отдали свои голоса около 200 человек.

Наталью Котову ждут уже традиционно.

— То, что происходит в Челябинске за последние годы, во всех изменениях принимает участие не только правительство Челябинской области, администрация города, но и депутаты Государственной думы, — отметила Наталья Котова. — Они представляют интересы Челябинска и оказывают содействие в выделении в том числе федеральных денежных средств. С ними Челябинск будет более благоустроенным.