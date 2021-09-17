В эти выходные на Челябинск обрушатся дожди и штормовой ветер: погода на 18 и 19 сентября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эти выходные, 18 и 19 сентября, в Челябинске будет сыро и ветрено. На город надвигаются дожди и штормовой ветер. Судя по прогнозам синоптиков, на ближайшие дни челябинцам стоит достать зонты и непродуваемые куртки.

Метеорологи сервиса Гисметео считают, что 18 сентября ночью будет +7 градусов, утром +9, днем +8, а вечером +5. С утра ветер только усилится — с 7 до 13 метров секунду. Также весь день будет лить дождь: больше всего осадков придется на послеобеденное время.

19 сентября температура понизится: ночью +4, утром +5, днем +7, а вечером +6. Накрапывать будет только утром, но зато ветер разбушуется до 15 метров в секунду. Этот показатель находится у синоптиков на красной отметке.

На Яндекс.Погоде показатели те же: +7-8 в субботу и на пару градусов прохладнее в воскресенье. Правда, синоптики этого сервиса считают, что сильного ветра не будет: они отмечают, что порывы достигнут 5-7 метров в секунду в оба дня. Зато в ситуации с ливнем метеорологи солидарны: в субботу не обойтись без дождевиков.

Прогнозы синоптиков Рамблер.Погоды аналогичные: в субботу +7 днем и +6 ночью, а в воскресенье +6 днем и ночью +3. При этом предполагают, что дожди будут все выходные, а порывы ветра — в пределах нормы: 5-7 метров в секунду.

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