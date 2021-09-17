В Челябинске девушка пострадала при опрокидывании автомобиля

Фото: ГИБДД Челябинска

Иномарка перевернулась утром 16 сентября на проспекте Героя России Родионова в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, напротив Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Honda под управлением 26-летнего мужчины врезалась в ехавший впереди Renault. После удара Renault опрокинулся.

Травмы получили 22-летняя пассажирка перевернувшегося автомобиля. Девушке оказали медицинскую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru