В Челябинске девушка пострадала при опрокидывании автомобиля

Фото: ГИБДД Челябинска
Иномарка перевернулась утром 16 сентября на проспекте Героя России Родионова в Челябинске.
Как рассказали в ГИБДД города, напротив Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Honda под управлением 26-летнего мужчины врезалась в ехавший впереди Renault. После удара Renault опрокинулся.
Травмы получили 22-летняя пассажирка перевернувшегося автомобиля. Девушке оказали медицинскую помощь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru