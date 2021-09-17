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Общество17 сентября 2021 12:12

В Челябинске облицовочные плиты с фасада высотного дома упали на машины

Автомобили теперь придется ремонтировать
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ЖК Ярославский, Жилой Комплекс Челябинска/vk.com

Фото: ЖК Ярославский, Жилой Комплекс Челябинска/vk.com

С фасада дома №3А на улице Толбухина в Челябинске отвалились фрагменты облицовки. О происшествии сообщили жители района.

Фото: ЖК Ярославский, Жилой Комплекс Челябинска/vk.com

Фото: ЖК Ярославский, Жилой Комплекс Челябинска/vk.com

При падении облицовочных плит люди не пострадали, но оказались повреждены припаркованные во дворе машины. Упавшие с большой высоты осколки отломили зеркало заднего вида у одной машины, разбили стекло у другой, поцарапали еще несколько.

На опубликованных жителями фотографиях видно, что отвалившиеся плиты разлетелись по значительной части парковки.

Фото: ЖК Ярославский, Жилой Комплекс Челябинска/vk.com

Фото: ЖК Ярославский, Жилой Комплекс Челябинска/vk.com

Пострадавшие автовладельцы надеются взыскать компенсацию с управляющей компании, ответственной за содержание дома.

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