Текслеру рассказали, когда в челябинском парке имени Тищенко появятся новые дорожки

С губернатором в парк поехали глава города Наталья Котова и начальник управления культуры Элеонора Халикова Фото: Ольга АНТОНОВА

Сегодня, 17 сентября, губернатор побывал в парке имени Тищенко — это главное места отдыха жителей Металлургического района. Летом здесь начался капремонт, и первым делом смонтировали уличное освещение со спрятанными в землю проводами, мостят дорожки. Всего в плитку заберут 8 тысяч квадратных метров, сейчас выполнено около половины этого объема.

— Весной я был на субботнике в школе №92, разговорился с ребятами про парк, спросил, чего не хватает. Они упомянули о дорожках. С их ремонта и решили начать. Парк важен для Металлургического района, у нас по нему много планов, — рассказал губернатор.

Ремонт парковых дорожек завершится до 15 октября.

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