Иностранные эксперты приехали в Челябинск перенимать опыт проведения выборов в пандемию

Эексперты следили за честностью голосования Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинск приехала делегация иностранных экспертов из Камеруна, Того и Шри-Ланки. Они следили за порядком на избирательных участках на выборах в Госдуму.

Следить за честностью голосования на Южный Урал приехали специалист отдела Европы Министерства иностранных дел Камеруна, депутат Национального Собрания из Того и Журналист интернет-издания «ROARMedia», блогер, писатель из Шри-Ланки.

Эксперты заинтересовались вопросом свободы выбора россиян Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Мне стало интересно, есть ли у граждан свобода в выборе или нет. Во-вторых, нам интересно, как в странах проходят выборы, когда по улицам гуляет коронавирус. Если государство успешно справится с этой задачей, то другие страны могут этот опыт перенять. В-третьих, мы обращаем внимание на то, каким образом работает избирательная комиссия, — рассказал журналисту «Комсомолки» эксперт из Шри-Ланки Чамара Прасанна Суманапала.

Эксперт, блогер и журналист из Шри-Ланки Чамара Прасанна Суманапала Фото: Кирилл САДЫКОВ

В челябинской гимназии № 10, куда отправили иностранцев, эксперты нарушений не заметили.

— С подросткового возраста я участвую в выборах в Шри-Ланке. Я работал и в госорганах, и преподавателем, поэтому был как наблюдателем, так и организатором, и членом комиссии. В 2019 году в Москве я тоже был наблюдателем, — добавил Чамала Саманапала.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По мнению экспертов, выстроенная система выборов легитимна Фото: Кирилл САДЫКОВ

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