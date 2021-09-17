Замминистра строительства Челябинской области оспорил законность обысков у него дома

Ивана Белавкина задержали 3 июня на рабочем месте. Фото: скрин видео УФСБ
Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин, обвиняемый во взяточничестве, смог оспорить законность обыска в своей квартире Художника Русакова.
— В суде апелляционной инстанции установлено, что были нарушены права собственников жилья, — сообщила официальный представитель челябинского областного суда Наталья Прохорова.
Суд нашел существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Постановление Центрального райсуда, которым обыск признан законным, отправили обратно на новое разбирательство.
Обыски также проходили в другой его квартире, которая находится на улице Энгельса. Но оспорить их не удалось.
Ранее Челябинский областной суд отказался выпускать Ивана Белавкина из СИЗО. Он пробудет по арестом до 3 октября.
Напомним, Ивана Белавкина 3 июня задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ. Замминистра подозревают в получении 1,1 млн рублей в качестве взятки от бизнесмена. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. По решению суда Иван Белавкин находится в СИЗО с 4 июня.
Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. Первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В его должностные обязанности входило курировать сферу ЖКХ.
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