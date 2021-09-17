В Челябинске иномарка врезалась в жилой дом

Автомобиль врезался в стену четырехэтажного жилого дома
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Авария произошла днем 17 сентября в центре Челябинска. Renault Fluence сшиб металлической ограждение у края дороги, выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома №86 на улице Коммуны.
Renault при ударе сильно помяло
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Судя по полученным автомобилем повреждениям, иномарка двигалась на большой скорости.
Очевидцы сообщают, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи.
Автомобиль после аварии перегородил тротуар
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В ГИБДД Челябинска происшествие пока не прокомментировали.
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