В Челябинске иномарка врезалась в жилой дом

Автомобиль врезался в стену четырехэтажного жилого дома Фото: Кирилл САДЫКОВ

Авария произошла днем 17 сентября в центре Челябинска. Renault Fluence сшиб металлической ограждение у края дороги, выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома №86 на улице Коммуны.

Renault при ударе сильно помяло Фото: Кирилл САДЫКОВ

Судя по полученным автомобилем повреждениям, иномарка двигалась на большой скорости.

Очевидцы сообщают, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Автомобиль после аварии перегородил тротуар Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ГИБДД Челябинска происшествие пока не прокомментировали.

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