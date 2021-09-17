Вброс бюллетеней, принудительное голосование и недопуск наблюдателя: в Челябинской области решили спорные ситуации на выборах

Центр общественного наблюдения следит за проведением выборов в режиме онлайн. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области начались трехдневные выборные кампании различного уровня. Но уже в первый день появляется информация о нарушениях на том или ином избирательном участке. Члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами оперативно реагируют на все поступающие сигналы. Они уже отработали несколько спорных ситуаций.

Утром Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами увидел в анонимном telegram-канале информацию о том, что УИК №811 в Челябинске закрыт и на него не пускают наблюдателя от одного из кандидатов. Для того чтобы разобраться в ситуации на место выехал член штаба Николай Дейнеко.

— Участок работает, голосование открыто. Произошла техническая ошибка, наблюдатель допущен до работы на участке, инцидент исчерпан, — сообщил Дейнеко.

Второе сообщение о нарушениях о выборах поступило из Трехгорного. Утверждалось, что сотрудников ФГУ «ПСЗ» заставляют голосовать за определенную политическую партию в обмен на выходной день. Представители штаба связались с генеральным директором завода, с работниками предприятия, и попросили прояснить ситуацию.

— Выборы проходят, как положено в рамках закона. Кампания идет 3 дня. Мы решили проголосовать сегодня заводом максимально, чтобы люди в выходные отдыхали, — рассказал генеральный директор Владислав Белобров.

—На нашем предприятии никакого сгона и указаний за кого голосовать не было. Это не принято. Таких традиций нет, - рассказал токарь шестого разряда Данила Хозов.

Кроме того, в общественный штаб поступила информация о готовящемся вбросе бюллетеней в Миассе за определенных кандидатов. Однако там ситуация держится под контролем.

— У нас везде камеры стоят, наблюдатели работают. Выборы проходят в штатном режиме, никаких нарушений, связанных с несоблюдением процедуры, нет. Для усиления контроля оснований также нет — сказал председатель Общественной палаты города Миасса Сергей Соловьев.

Сообщить о нарушениях на выборах в Челябинской области можно по телефону «горячей линии» +7 (351) - 751-42-45.

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