Челябинцы жалуются, что их заставляют брать открепительные и голосовать на конкретном участке

На некоторые участки приходят голосовать группами Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске стали замечать странную активность на участках. Избиратели приходили голосовать по несколько человек. Свидетелем такой ситуации стал корреспондент «Комсомольской правды».

— Ощущение, что это коллеги, которые поменяли участок через «мобильного избирателя», чтобы проголосовать в конкретное время и на конкретном участке. — передает наш корреспондент. — При этом прямо не могут ответить на вопрос, почему они голосуют компанией.

В общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области пояснили, что был сигнал о том, что людей заставляют голосовать и он отработан.

— За неделю до того, как голосование началось, был один сигнал, что принуждают перейти с одного участка на другой, — рассказал руководитель Общественного штаба Валерий Шагиев. — Но сейчас заставлять что-то делать контрпродуктивно, никто не узнает, как ты проголосовал, давить на людей бесполезно.

По словам председателя избирательной комиссии Сергея Обертаса, система «мобильный избиратель» особо популярна на выборах в Госдуму.

— Большое количество желающих связано с нашей информационной работой. Более 66,5 тысяч граждан воспользовались технологией перемещения со своего участка по заявлению, официально жалоб никаких не поступало, — прокомментировал Сергей Обертас.

По данным общественного штаба, было еще одно обращение о давлении со стороны работодателя из Трехгорного. Якобы работников Приборостроительного завода принуждают голосовать за определенную политическую партию, предлагая взамен выходной день.

— Выборы проходят, как положено, в рамках закона. Кампания идет три дня. Мы решили проголосовать сегодня заводом максимально, чтобы люди в выходные отдыхали», — приводит слова генерального директора Владислава Белоброва общественный штаб.

Все самое интересное с выборов 2021 — в нашей трансляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru