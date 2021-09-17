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Общество17 сентября 2021 16:46

Челябинское УФАС завело дело на «Почту России» за навязывание невыгодных услуг клиентам

Вначале госкомпания получила предупреждение, но нарушения она не исправила
Ян СтоевЯн Стоев
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Сотрудники почты при принятии писем и бандеролей требовали от потребителей реестр отправлений, который вовсе в таких случаях и не нужен.

Сотрудники почты при принятии писем и бандеролей требовали от потребителей реестр отправлений, который вовсе в таких случаях и не нужен.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинское УФАС завело административное дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Почты России». Ведомство установило, что компания навязывала своим клиентам невыгодные условия договора, а именно принимала внутреннюю корреспонденцию (письма и посылки) только при наличии реестра отправлений.

— Письменная корреспонденция у отправителя может быть принята как по списку, так и без него. Сдача почтовых отправлений по списку не является обязательным условием. При этом количество отправляемых писем также не влияет на обязательное направление корреспонденции исключительно по списку, — пояснили в пресс-службе Челябинского УФАС. — Оператор почтовой связи не имеет права отказывать своему клиенту в приеме внутренней письменной корреспонденции. Отказы возможны только в тех случаях, когда есть несоответствия в корреспонденции.

Вначале антимонопольное ведомство выдало «Почте России» предупреждение о выявленных нарушениях. В ответ руководство Челябинского почтамта сообщило, что исправило все недочеты. Однако в УФАС все равно продолжали поступать жалобы от клиентов компании. Как раз этот факт и стал причиной, по которому было возбуждено административное дело.

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