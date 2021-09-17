На избирательном участке в школе Челябинска закрыли окна мешками для мусора

Фото: Денис Ибрагимов / Telegram
В школе №74 Металлургического района Челябинска, где находится избирательный участок №708, во время голосования закрыли окна мусорными пакетами. Этот момент успела сфотографировать наблюдатель от партии «Яблоко» Виктория Дамер. Сам же снимок опубликовал в своем телеграм-канале челябинский активист Денис Ибрагимов.
— Директор школы, он же председатель избирательной комиссии, сказал наблюдателю, что у них криминальный район: вдруг кинут камень. В результате дали задание школьникам приклеить мешки на скотч. Бред какой-то, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Денис Ибрагимов.
В избиркоме Челябинской области прокомментировали ситуацию с занавешенными окнами. Там сообщили, что их уже сняли.
— Это район с неспокойной обстановкой, а в самой школе низкие окна на первом этаже. Плюс не забываем про камеры, — прокомментировал корреспонденту КП-Челябинск глава облизбиркома Сергей Обертас.
Это уже не первые сообщения о возможных нарушениях на выборах в Челябинской области. Ранее утверждалось, что работников завода в Трехгорном заставляют принудительно голосовать в обмен на выходной. Подтвердилась ли эта информация — читайте в материале.
Фото: предоставлено Сергеем Обретасом
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