На выборах в Челябинской области явка избирателей за день составила 15,23%

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в пятницу, 17 сентября, явка на выборах составила 15,23%. Такие данные приводит региональный избирком.

— В 20:00 закрылись все избирательные участки в Челябинской области. Члены УИК под прицелом видеокамер помещают бюллетени в сейф - пакеты, которые будут убраны в сейфы, — сообщили в пресс-службе облизибркома.

По последним данным, в лидерах по голосованию находятся Троиций район (18,37%), Уйский (16,47), Снежинск (18,69%) и Агаповский (16,99%).

Все избирательные участки региона в течение трех дней находятся под круглосуточной охраной полиции. Также ведется видеонаблюдение. Второй день голосования для избирателей начнется 18 сентября в 8:00.

Пока что серьезных нарушениях на выборах в Челябинской области не было. Ранее утверждалось, что работников завода в Трехгорном заставляют принудительно голосовать в обмен на выходной. Однако после проверки эта информация не была подтверждена.

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