Двое мужчин ограбили почтальона на 342 тысячи рублей в Новосинеглазово и получили срок

Грабители воспользовались баллончиком Фото: Архив "КП"

В Челябинске советский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые ограбили почтальона в п. Новосинеглазово. Они знали, когда и куда он придет, и что у него в сумке будет определенная денежная сумма и совершили нападение.

Преступники вломились в одну из квартир, где почтальон выдавал пенсию. Грабители брызнули из баллончика ему в лицо, выхватили сумку и скрылись. Сумма денежных средств, находящихся в сумке, составила 342 тысячи рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В зале судебного заседания осужденные и их адвокаты просили у суда оправдания и заявляли, что к грабежу не причастны, даже подали апеляцию, однако, суду хватило доказательств причастности к преступлению. Следующие 2 года грабители проведут в колонии строго режима.

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