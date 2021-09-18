Южноуральцу пришла квитанция на 38 миллионов за горячую воду

Позже мужчина получил вторую квинтацию, но уже с другими цифрами Фото: Архив "КП"

Жителю города Миньяр Челябинской области пришла квитанция за горячую воду на 38 миллионов рублей. Коммунальщики рассказали, что сделали это из-за того, что южноуралец сдавал неверные показания.

Другие жители Миньяра предположили, что в их городе появился миллиардер, который впредь будет оплачивать их счета. Они советуют как можно скорее внести платеж на 38 миллионов, чтобы не накапали пени.

Позже выяснилось, что над южноуральцем решили пошутить коммунальщики, которым он ежемесячно сдает неверные показания по счетчикам, забыв расставить запятые между цифрами. Они ему неоднократно говорили об ошибках в показаниях, однако, мужчина игнорировал их слова. Так, уставшие объяснять правила коммунальщики решили выдать квитанцию на 38 миллионов, которые южноуралец сам же и указал.

Спустя какое-то время коммунальщики сказали мужчине, что плачивать эту квитанцию не нужно, и выписали ему новую с адекватными цифрами.

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