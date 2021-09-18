В Челябинской области осудили убийцу, который скрывался 9 лет за границей

Преступление, которое он совершил, было на почве ревности
Фото: Архив "КП"
В городе Касли Челябинской области суд приговорил убийцу, который девять лет скрывался от правоохранительных органов за границей, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В ходе судебного процесса было установлено, мужчина в распивал спиртное в компании с незнакомцем и хозяйкой квартиры. Он приревновал ее к незнакомцу, схватился за нож и нанес ему несколько ранений. От полученных травм мужчина скончался.
После совершения преступления убийца скрылся за пределы России. На протяжении девяти лет он находился в международном розыске.
Мужчина обжаловал приговор в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, однако, суд оставил все решения без изменений. Убийцу ждет 9 лет колонии строгого режима.
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