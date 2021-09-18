В Челябинске завершился традиционный всероссийский забег «Кросс нации-2021»

Спортивные забеги "Кросс нации-2021" в Челябинске прошли на муниципальной лыжной базе. Фото горспортуправление.

В этом году из-за ковидных ограничений массовые забеги по районам города отменили. 18 сентября на старт забегов от 4 до 12 километров вышли воспитанники спортивных школ, действующие спортсмены, победители и призеры всероссийских соревнований. В рамках состязаний прошел и детский забег. «Кросс нации» в Челябинске прошел на муниципальной лыжной базе.

У мужчин на дистанции 12 км первое место занял Азамат Астахов (СШ «ЧТЗ», Челябинск) — 39.58, второе место у Рустама Кульмухаметова (Аргаяшский район) — 40.15, третье — у Евгения Мальцева (СШОР-5, Челябинск) — 40.54. У женщин 8-километровую дистанцию быстрее всех преодолела Татьяна Курамшина из Миасса — 28.56, второй на финише была Евдокия Букина (СШОР-1 по легкой атлетике, Челябинск) — 30.29, третьей — чемпионка и рекордсменка России в суточном беге (252 км 511 м) Александра Овсянинкова (СШОР-2 по легкой атлетике, Челябинск) — 32.04.

— В этом году забеги посвящены 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Старты проходят в 85 субъектах России и собирают тысячи спортсменов и любителей спорта. Это настоящий праздник бега — самого доступного вида физической подготовки. На старт вышли многие известные спортсмены. Среди них и рекордсменка России в суточном беге Александра Овсянникова, — отметил начальник горспортуправления Максим Клещевников.

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