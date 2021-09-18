На 15:00 второго дня выборов в Челябинской области явка составила 22,97%

Трехдневное голосование продлится до конца выходных
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По данным регионального избиркома, в Челябинской области на 15:00 18 сентября явка на выборах в Госдуму составила 22,97%. По сравнению с первым днем голосования, явка увеличилась на 7,74%.
Статистику озвучили на брифинге с Сергеем Обертасом, председателем избиркома Челябинской области, который состоялся в Центре общественного видеонаблюдения.
— Четкое полное выполнение всех мероприятий, связанных с заполнением регистра избирателей для голосования на дому. Четко работаем с выписками. Не должно быть ни одного заявления, что у нас есть какие-либо сложности или напряги, — сказал Сергей Обертас на совещании утром, 18 сентября.
Трехдневное голосование продлится до конца выходных. Затем все результаты скучкуют и направят в единый центр для подсчетов.
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