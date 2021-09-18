В Челябинске загорелась квартира на верхнем этаже высотки

Пострадавших от огня нет Фото: Архив "КП"

В Челябинске около 10:30 утра, 18 сентября, по адресу проспект Победы, 115 загорелась квартира жилого дома. Из-за возможной опасности сотрудники пожарных служб эвакуировали 4 человека.

Установлено, что сначала загорелся балкон одной из квартиры на 8 этаже. Пламя окутало развешанные вещи. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пострадавших от огня нет.

На момент возгорания в квартире не было никого из жильцов. Причиной появления огня устанавливается.

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