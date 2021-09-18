В Челябинске на одном из участков признали недействительными 68 бюллетеней

По сообщению была проведена проверка. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области признали недействительными 68 бюллетеней. Их пришлось аннулировать после информации о попытке проголосовать за «мертвых избирателей».

Инцидент произошел на УИК № 2055. Как сообщили в избирательной комиссии Челябинской области, после сообщения сразу же оперативная группа ТИК Советского района провела проверку. Нарушение частично подтвердилось, некоторые избиратели действительно не были внесены в список. Из-за этого решили признать недействительными 34 бюллетеня по федеральному списку и 34 бюллетеня по одномандатному списку.

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