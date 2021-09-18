В Челябинске загорелась подсобка магазина на первом этаже многоквартирного дома

Пожар произошел в доме на Свердловском проспекте.

В Челябинске в многоэтажке на Свердловском проспекте загорелось подсобное помещение магазина дверей. Из-за сильного задымления из двух подъездов эвакуировались 20 человек, из них шесть детей.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, по предварительной причине пожар возник из-за короткого замыкания электроприбора. Искра попала на вещи, затем огонь распространился на потолок в подсобном помещении магазина «М-двери», расположенного на первом этаже дома.

Пострадавших нет. Проводится проверка и проветривание помещений.

Причиной стало замыкание электроприбора. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из-за сильного задымления эвакуировали людей. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сейчас помещения проветривают. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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