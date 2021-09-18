«Трактор» одержал пятую победу подряд в матче с «Куньлунь Ред Стар»

"Трактор" перегирал китайский "Куньлунь" - 4:1. Фото ХК "Трактор".

Первый период оказался безголевым. Зато в конце второго одну за другой шайбы забросили Никита Тертышный и Ник Бэйлен, в третьем периоде тот же Тертышный увеличил преимущество — 3:0. Гости из Китая сократили разницу в счете (гол - Ип Брэндон), но за минуту до сирены еще один легионер «Трактора» Тиэму Пулккинен поставил окончательную точку в матче — 4:1. Эта победа позволили черно-белым подняться на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

20 сентября в Челябинске «Трактор» сыграет с минским «Динамо" (начало в 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru