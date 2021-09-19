В Челябинской области после столкновения со столбом погибли два водителя и пострадал пассажир

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

Две смертельные аварии произошли в Челябинской области в минувшие сутки. 59-летний мужчина на Chevrolet Lacetti получил несовместимые с жизнью травмы, въехал в электроопору на трассе Челябинск-Троицк. 32-летний водитель Mazda Familia скончался в результате столкновения с металлической опорой, а его пассажир попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Первая авария произошла в 19:00 на 26 километре дороги Челябинск-Троицк.

— По предварительным данным 59-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti не справился с управлением, совершил съезд на правую обочину с последующим наездом на электроопору, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. — В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

Второе смертельное ДТП произошло в 03:30 на первом километре Миасс-Карабаш-Кыштым.

— 32-летний водитель, управляя автомобилем Mazda Familia, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в право, с последующим наездом на металлическую опору, — добавили в региональном управлении ГИБДД. — В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 26-летний пассажир доставлен в больницу.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

Обстоятельства происшествий выясняют сотрудники полиции.

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