В Челябинской области в середине сентября выпал первый снег

Фото: Алекс Политковских / Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

В Челябинской области 18 сентября выпал первый снег. Очевидцы делятся фотографиями осадков и заснеженных деревьев в горнозаводской зоне региона — в районе хребтов Уреньга и Нургуш.

Сообщения о первом снеге поступили и от автомобилистов. В соцсетях они делятся снимками по-осеннему заснеженной трассы М-5 и призывают друг друга быть осторожными на дороге.

Туристы также предупреждают о непогоде.

— Пошел в одиночный поход на хребет Нургуш, думал побродить в горах, полюбоваться, подышать, но если внизу — золотая осень, рябина красная и всяческие осенние чудеса, задумчивые такие, тоскливые, как мы любим осенью, то наверху — совершенно зимние метели и вьюги, — написал в социальных сетях челябинец Александр. — Там даже стоять невозможно — заносит снегом, видимость нулевая, следы заметает. Пришлось спуститься и уныло домой поехать.

Судя по прогнозу синоптиков, внезапного лета можно не ждать. До 27 сентября дневная температура будет колебаться в районе +8 градусов. А ночью в Челябинске едва не дойдет до нуля. К счастью, в квартирах станет теплее, чем на улице, ведь с понедельника включат отопление.

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