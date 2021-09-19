В заповедном бору Челябинской области на озере Чебаркуль выпустили диких сов

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

В заповедном Чебаркульском бору выпустили на волю диких сов, которые проходили лечение и реабилитацию в центре челябинского зоозащитника Карена Даллакяна. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии региона, на озере вблизи памятника природы также установили таблички с информацией о населяющих водоем лебедях и редких птицах, занесенные в Красную книгу области.

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

— Животных и птиц, прошедших реабилитацию, мы стараемся выпускать на волю в наших особо охраняемых природных территориях, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Это нужно для их быстрой адаптации и возможности проживания в дикой природе. Здесь есть обширная кормовая база и нет влияния человека, поэтому животные и птицы находятся в максимальной безопасности.

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

По словам Виталия Безрукова, экологи и волонтеры стараются создавать эко-тропы, чтобы посещающие туристы могли наблюдать диких животных и птиц и экологически просвещаться. Им важно создать у людей природоохранное мышление.

Создатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян отметил, что на волю выпускают полностью восстановившихся птиц, но есть в его центре такие, которые никогда не будут возвращены в дикую природу.

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

— Они получили серьезные повреждения крыльев от рук браконьеров, — объяснил Карен Даллакян. — Зооволонтеры во время обучения в школе наблюдали и помогали травмированным птицам и лебедям. Тех птиц, которых удалось вылечить и реабилитировать, мы выпускаем в дикую природу.

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