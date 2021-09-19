Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 9:30

Явка на выборах в Челябинской области доросла до 28,67 процентов

В облизбиркоме озвучили последние данные
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Валерий Звонарев

Фото: Валерий Звонарев

В Челябинской области явка на выборах депутатов Госдумы подросла до 28,67 процентов. Такие данные на 10:00 озвучили в облизбиркоме.

Сегодня, 19 сентября, идет третий и финальный день выборов. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Предполагается, что рост явки будет побольше, так как активность намерены проявить оппозиционные партии.

Свежие данные, репортажи с участков читайте в онлайн-трансляции.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем нарушений на избирательном участке, заметили что-то интересное - присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru