Явка на выборах в Челябинской области доросла до 28,67 процентов

Фото: Валерий Звонарев

В Челябинской области явка на выборах депутатов Госдумы подросла до 28,67 процентов. Такие данные на 10:00 озвучили в облизбиркоме.

Сегодня, 19 сентября, идет третий и финальный день выборов. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Предполагается, что рост явки будет побольше, так как активность намерены проявить оппозиционные партии.

Свежие данные, репортажи с участков читайте в онлайн-трансляции.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

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