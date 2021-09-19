В Челябинской области ожидаются заморозки до минус 4 градусов

Минусовые температуры ожидаются ночью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 19-21 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 4 градусов. Ожидаются небольшие осадки, местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщает местный гидрометцентр.

В Челябинске в понедельник, 20 сентября, ночью ожидается 0...+2 градуса. Днем воздух прогреется до +7... +9 градусов, без осадков. Ветер западный — 4-9 м/с.

В Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью 0... +2 градуса, местами заморозки до минус 4 градусов. Днем — +6...+11 градусов.

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