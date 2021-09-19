Челябинская область вошла в число регионов, где отменяли результаты голосования

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинскую область назвали в числе регионов-лидеров по отмене результатов голосования. Их перечень в ходе заседания ЦИК РФ озвучила председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Всего в списке 14 регионов. В частности, Челябинская области вошла в него из-за признания реестра заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования недействительным.
— Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны, — отметила Элла Памфилова. — В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными.
Всего на 45 участках в 14 регионах признаны недействительными 7465 бюллетеней.
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