В Челябинске двух студентов из Египта задержали за торговлю наркотиками

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске два студента из Египта попались на торговле наркотиками. Парней — им 21 и 20 лет — задержали у дома по улице Карпенко сотрудники полка ППС совместно с оперативниками отдела полиции в Тракторозаводском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе досмотра у иностранцев обнаружили и изъяли 47 свертков с синтетической солью весом около 25 граммов каждый.

— Задержанные ранее не судимы, — уточнили в полицейском главке. — До задержания подозреваемые успели разложить в тайниках Челябинска 107 свертков с наркотическим средством для последующего сбыта бесконтактным способом. Данные свертки общей массой свыше 50 граммов изъяты и направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

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